SERDAR ORTAÇ VE 25'LİK EŞİ, SUYUN İÇİNDE AŞKA GELDİ
Tatillerine Çeşme'de devam eden Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çifti, denizde yüzdükleri esnada romantik anlar yaşadı.
Bayram tatilini Çeşme'de geçiren Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çifti, bir beachte görüntülendi.
DENİZDE ROMANTİZM
Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; birlikte denize giren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan, suyun içinde romantik dakikalar yaşadı.
ÖPÜCÜKLERE BOĞDU
Önce şakalaşan 47 yaşındaki popçu ile 25 yaşındaki İrlandalı model, daha sonra birbirlerini öpücüklere boğdu.
İkili denizde böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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