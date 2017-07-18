SERDAR ORTAÇ, TANGA BİKİNİ GİYEN EŞİ İÇİN KARIŞMAM DİYEREK SON NOKTAYI KOYDU
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bikinileriyle gündeme gelen eşi Chloe Loughnan hakkında konuştu. Ortaç "Eşimin bikinisine karışmam" dedi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için önceki gün İzmir'e uçtu. Atatürk Havalimanı'nda konuşan Ortaç, eşiyle giydiği tanga bikini yüzünden tartıştığı iddiasına açıklık getirdi. Ortaç, "Bikinisine karışmam" diyerek iddialara son noktayı koydu.
"ÖYLE KISKANÇLIKLAR YAPACAK ADAM DEĞİLİM"
Serdar Ortaç açıklamalarında eşi Chloe ile bikini yüzünden kavga etmediklerini söyleyip "Eşime bikini yasağı getirmedim. İstediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak adam değilim." dedi.
Serdar'ın eşi böyle görüntülenmişti;
Kaynak: haberinburada
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