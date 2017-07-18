Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, konser vermek için önceki gün İzmir'e uçtu. Atatürk Havalimanı'nda konuşan Ortaç, eşiyle giydiği tanga bikini yüzünden tartıştığı iddiasına açıklık getirdi. Ortaç, "Bikinisine karışmam" diyerek iddialara son noktayı koydu.

"ÖYLE KISKANÇLIKLAR YAPACAK ADAM DEĞİLİM"

Serdar Ortaç açıklamalarında eşi Chloe ile bikini yüzünden kavga etmediklerini söyleyip "Eşime bikini yasağı getirmedim. İstediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak adam değilim." dedi.

Serdar'ın eşi böyle görüntülenmişti;

Kaynak: haberinburada