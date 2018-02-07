Şarkıcı Serdar Ortaç önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. "Eşinizle hiç kavga ediyor musunuz?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Karım canıma okur."

Serdar Ortaç ile kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı model Chloe Loughnan (25) Haziran 2014'te evlenmişti. Eşinizle kavga ediyor musunuz? sorusuna verdiği cevapla Chloe'den nasıl korktuğunu gösterdi.

"KARIM CANIMA OKUR"

Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan'ı soran habercilere, "Evde yemek yapıyormuş. Fotoğrafını Instagram'a yüklemiş. Sosyal medyadan haberleşiyoruz. Ne günlere kaldık" yanıtını verdi. Serdar Ortaç, "Yenge ile hiç kavga ediyor musunuz?" sorusunu ise şöyle cevapladı: "Benim hanımla kavga edilmez. 'Peki' der, konuyu kapatır. Ertesi gün canıma okur."

Kaynak: haberinburada