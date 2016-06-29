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serdar ortaç alyansını kaybetti

SERDAR ORTAÇ ALYANSINI KAYBETTİ

Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftine tatil zehir oldu! Yaz tatili için Çeşme'yi tercih eden çiftin seyahati tatsız başladı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:39
Puan Ver : Serdar Ortaç Alyansını Kaybetti(9/10)11


Serdar Ortaç-Chloe Loughnan çiftine tatil zehir oldu! Yaz tatili için Çeşme'yi tercih eden çiftin seyahati tatsız başladı. Alaçatı'daki bir beach club'a giden ikiliden Chloe sahilde dinlenmeyi tercih ederken, Serdar Ortaç kendini serin sulara bıraktı. Birkaç kulacın ardından denizden çıkan Ortaç, alyansını kaybettiğini fark etti.

 

DİP TARAMASI YAPTI

 

Alyansını kaybetmenin üzüntüsüyle yüzü asılan ve durumu eşi Chloe'ye fark ettirmemek için gayret gösteren Ortaç, deniz gözlüğünü takarak uzun süre dip taraması yaptı. Alyansı bulmayı bir türlü başaramayan ünlü popçu, çareyi Alaçatı çarşıdaki bir kuyumcudan kaybettiği alyansının aynı- sını satın almakta buldu.








Etiketler: Serdar  Ortaç  Alyansını  Kaybetti    haber

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