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serdar aziz'den bursaspor için flaş karar

SERDAR AZİZ'DEN BURSASPOR İÇİN FLAŞ KARAR

Bursaspor'dan, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz 80 bin euro olan alacağını altyapıda kullanılması şartı ile kulübe bıraktı.

Tarih : 20 Nisan 2017, 13:37
Puan Ver : Serdar Aziz'den Bursaspor İçin Flaş Karar(10/10)11


Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı telefonla arayan kaptan Serdar Aziz, 80 bin Euro tutarındaki alacağını Vakıfköy'deki alt yapıya harcanması için bağışladığını söyledi. Serdar Aziz'in bu jesti karşısında çok şaşıran Başkan Ali Ay, "Bu para son kuruşuna kadar alt yapımıza harcanacak" diyerek eski kaptanına teşekkür etti.

 



 



kaynak:sabah








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