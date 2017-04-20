SERDAR AZİZ'DEN BURSASPOR İÇİN FLAŞ KARAR
Bursaspor'dan, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz 80 bin euro olan alacağını altyapıda kullanılması şartı ile kulübe bıraktı.
Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı telefonla arayan kaptan Serdar Aziz, 80 bin Euro tutarındaki alacağını Vakıfköy'deki alt yapıya harcanması için bağışladığını söyledi. Serdar Aziz'in bu jesti karşısında çok şaşıran Başkan Ali Ay, "Bu para son kuruşuna kadar alt yapımıza harcanacak" diyerek eski kaptanına teşekkür etti.
kaynak:sabah
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