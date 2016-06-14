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serdar aziz: kesinlikle beşiktaş'ı istemiyorum

SERDAR AZİZ: KESİNLİKLE BEŞİKTAŞ'I İSTEMİYORUM

Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak'ın dün yaptığı "Biz Serdar Aziz'i değil, Serdar Aziz bizi istiyor" açıklamasına sinirlenen Bursaspor'un milli stoperi menajerine şu talimatı verdi: "Kesinlikle Beşiktaş'ı istemiyorum. Görüşmeyi sonlandır."

Tarih : 14 Haziran 2016, 16:52
Puan Ver : Serdar Aziz: Kesinlikle Beşiktaş'ı İstemiyorum(10/10)7


Beşiktaş yöneticisi Metin Albayrak, dün yaptığı açıklamada "Biz Serdar Aziz'i değil; Serdar Aziz bizi istiyor" demişti.

 

Bu açıklamaya sinirlenen Bursasporlu yıldız menajerine talimat verdi: "Kesinlikle Beşiktaş'ı istemiyorum. Görüşmeleri sonlandır." Bunun üzerine Serdar Aziz'in menajerinin diğer teklifleri değerlendireceği bildirildi.

 

Milli oyuncuyu Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den birkaç kulüp istiyor.








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