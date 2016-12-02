

Serdar Aziz, Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde basın toplantısına katıldı. Serdar, açılış konuşmasında, "Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hafta içi kupa maçında istediğimiz sonucu alamadık ama o karşılaşmayı unutacağız. Geçen hafta Bursa'ya karşı iyi bir galibiyet aldık. Morale ihtiyacımız vardı. Bu hafta aynı şekilde devam edip ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.







"G.SARAY'A BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"



Bonservis bedellerini kulüpler belirler. Benim bonservis bedelim ise üzerimde baskı oluşturmadı. Ne olursaolsun buraya elimden geleni yapmak ve Galatasaray'a başarılı olmak için geldim. Tamamen futbolaodaklıyım. Beklentiler normal. Sakatlandığım için beklentiler de fazla konuşuldu. Elimden gelenin en iyisiniyapmak istiyorum ve bunun için de çok çalışıyorum.







"HEP ÖNÜMÜZE BAKMAMIZ GEREKİYOR"



Futbol hayatımda çok fazla hata yapan bir savunma oyuncusu değilim. Bu tarz hataları da kendimeyakıştırmıyorum. Bu seviyede bu tarz hatalar yapılmamalı. Buraya geldiğimde ufak bir sakatlığım vardı.Sakatlığı atlattım ama sezon kampında takımla çalışamadım. Fenerbahçe maçına kadar 1-2 maçoynadım. Kadıköy'deki maçın zor olacağını herkes biliyordu. Benim için daha zordu. Kadıköy'deki hatam bir anlık konsantrasyon hatasıydı. Josef de Souza'yı görmedim. Ama hep önümüze bakmamız gerekiyor. Ben de oynadıkça daha iyi olmaya çalışacağım.







"DAHA İYİ OLACAĞIM"



İnsan neye nasıl bakarsa ona göre görür... Sergio Ramos'a benzetilmek hoşuma gidiyor. Ramos'u beğenerek takip ediyorum. Oynadıkça ve formtuttukça daha iyi olacağım. Hem ileride hem de geride daha iyi olacağım. Uzun süre oynamamıştım, ekstra çalışmalar yaparak bu duruma geldim. Arkadaşlarım, hocalarım ve kulübümün yardımı sayesinde engelleri kolay aştım. İstediğim Serdar değilim ama daha iyi olacağım.







kaynak:hürriyet