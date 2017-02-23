

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun raporuyla affedildi. Mutlu Topçu, takımlarda zaman zaman böyle şeyler yaşandığını belirterek, "Bizimkisi kısa sürdü" dedi.







Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı. Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ın affedilmeleri konusuyla ilgili önce takım kaptanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Topçu, her futbolcunun takıma daha fazla katkı sağlaması düşüncesinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:







"Zaman zaman böle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendileriyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşlardımzını da gerekli dersi çıkardıklarını düşünüyoruz. Kendilerine tekrar 'hoş geldin' diyoruz." diye konuştu.







Kasımpaşa ile yarın, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı "çıkış maçı" olarak düşündüklerini söyledi.







kaynak:sabah