Zuhal Topal: Milyon Verseler Satmam
Fransa'daki Pedofili Vakalarında Artış
Benzinde İndirim
Dolarda 3.40, Borsada 93 Bin
Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Affedildi
Metin Özülkü, Cansu Taşkın'ın Dayısıymış
Pakistan'da Patlama: 7 Ölü 15 Yaralı
Chp, Sade Ve Gösterişsiz Bir Kampanya Yürütecek
Yemekten Sonra Çay Kahve İkilisine Dikkat!
24 Eski Tusaş Çalışanı Fetö'den Gözaltına Alındı
Ev Alacaklara Kdv Oyunu
Suikast Girişimi Davasında 'esrarengiz Adam' İddiası
Lastik Ömrünü Uzatmak İçin Neler Yapılabilir?
Mevsimsel Geçişlerde Boğaz Ağrıları Artıyor
Hakkari'de Binaların Duvarları Buz Tuttu
Flaş Açıklama: Piyasalarımıza Çökme Hareketı Yapıldı
'survivor, Açlık Oyunları'na Dönüştü'
Pyd Köye Havanla Saldırdı: 5 Ölü
Tsk'dan 'el Bab' Açıklaması: 56 Terörist Öldürüldü!
Muslera: Rekorum Kırılmasın

sercan yıldırım ve deniz yılmaz affedildi

SERCAN YILDIRIM VE DENİZ YILMAZ AFFEDİLDİ

Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun raporuyla affedildi

Tarih : 23 Şubat 2017, 14:49
Puan Ver : Sercan Yıldırım Ve Deniz Yılmaz Affedildi(6/10)7


Bursaspor'da kadro dışı bırakılan Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz, Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun raporuyla affedildi. Mutlu Topçu, takımlarda zaman zaman böyle şeyler yaşandığını belirterek, "Bizimkisi kısa sürdü" dedi.



Bursaspor yönetimi, Mutlu Topçu ile yaptığı görüşme sonucu iki futbolcunun affedilmesi yönünde karara vardı. Sercan ve Deniz, bugün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Mutlu Topçu, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Sercan Yıldırım ve Deniz Yılmaz'ın affedilmeleri konusuyla ilgili önce takım kaptanlarıyla toplantı gerçekleştirdiğini söyledi. Topçu, her futbolcunun takıma daha fazla katkı sağlaması düşüncesinde olduklarını belirterek, şöyle devam etti:



"Zaman zaman böle şeyler takımlarda yaşanıyor, ayrılıklar oluyor. Bizimkisi kısa sürdü. Kendileriyle ve kaptanlarla konuştuk. Şu sıkıntılı süreçten birlik ve beraberlik içinde ayrılmanın daha iyi olacağını, oyuncu arkadaşlardımzını da gerekli dersi çıkardıklarını düşünüyoruz. Kendilerine tekrar 'hoş geldin' diyoruz." diye konuştu.



Kasımpaşa ile yarın, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı "çıkış maçı" olarak düşündüklerini söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Sercan  Yıldırım  Ve  Deniz  Yılmaz  Affedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER