PTT 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Çaykur Rizespor'un eski oyuncusu Sercan Kaya'nın, 'Camianın büyüklüğünü bildiğim için burada bir şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunun için Adanaspor'u tercih ettim' sözlerini 'Adana Demirspor' diyerek basın mensupları düzeltti