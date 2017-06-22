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serbest piyasada döviz fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 3,95 liradan güne başladı.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Fiyatları(5/10)7


Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 3,95 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 3,9480 liradan alınan euro ise 3,95 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5310 liradan, euro ise 3,9310 liradan satıldı.



 



kaynak:haberler








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