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serbest piyasada döviz fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6020, avro 3,9120 liradan haftaya başladı.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:40
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Fiyatları(7/10)9


Kapalıçarşı'da 3,6000 liradan alınan dolar 3,6020 liradan satılıyor. 3,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,9120 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,6440 lira, avronun satış fiyatı ise 3,9000 lira olmuştu.



 



kaynak:ensonhaber








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