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serbest piyasada döviz fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 3,6490 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.

Tarih : 31 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Fiyatları(5/10)7


Serbest piyasada dolar 3,6490 liradan, euro ise 3,8970 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6470 liradan alınan dolar 3,6490 liradan, 3,8950 liradan alınan euro ise 3,8970 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6370, liradan, euro ise 3,9070 liradan satılmıştı.



 



kaynak:haberler








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