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serbest piyasada döviz fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı.

Tarih : 03 Mart 2017, 09:24
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Fiyatları(9/10)9


Serbest piyasada dolar 3,7220 liradan, euro ise 3,9160 liradan güne başladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da 3,72 liradan alınan dolar 3,7220 liradan, 3,9140 liradan alınan euro ise 3,9160 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6990, liradan, euro ise 3,8920 liradan satılmıştı.



 



kaynak:haberler








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