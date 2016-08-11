SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI
Serbest piyasada dolar 2,9620 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 2,96 liradan alınan dolar 2,9620 liradan, 3,3060 liradan alınan euro ise 3,3080 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,9580 liradan,...
Serbest piyasada dolar 2,9620 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 2,96 liradan alınan dolar 2,9620 liradan, 3,3060 liradan alınan euro ise 3,3080 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,9580 liradan, euro ise 3,3070 liradan satıldı
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