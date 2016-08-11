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serbest piyasada döviz fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada dolar 2,9620 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 2,96 liradan alınan dolar 2,9620 liradan, 3,3060 liradan alınan euro ise 3,3080 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,9580 liradan,...

Tarih : 11 Ağustos 2016, 09:50
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Fiyatları(0/10)


Serbest piyasada dolar 2,9620 liradan euro ise 3,3080 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 2,96 liradan alınan dolar 2,9620 liradan, 3,3060 liradan alınan euro ise 3,3080 liradan satılıyor. Önceki kapanışta doların 2,9580 liradan, euro ise 3,3070 liradan satıldı








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