SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7740 liradan, avro 4,6950 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,7740 liradan, avro 4,6950 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,7720 liradan alınan dolar, 3,7740 liradan satılıyor. 4,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6950 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7680 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6890 lira olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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