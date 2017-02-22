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serbest piyasada döviz açılış fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 3,6190, avro 3,8180 liradan güne başladı.

Tarih : 22 Şubat 2017, 09:09
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları(7/10)9


İstanbul serbest piyasada dolar 3,6190, avro 3,8180 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 3,6170 liradan alınan dolar 3,6190 liradan satılıyor. 3,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8180 lira olarak belirlendi.



 



 



kaynak:haberler








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