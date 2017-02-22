SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6190, avro 3,8180 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 3,6190, avro 3,8180 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,6170 liradan alınan dolar 3,6190 liradan satılıyor. 3,8160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 3,8180 lira olarak belirlendi.
kaynak:haberler
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