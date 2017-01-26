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serbest piyasada döviz açılış fiyatları

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 3,8330, avro 4,1250 liradan haftaya başladı.

Tarih : 26 Ocak 2017, 09:14
Puan Ver : Serbest Piyasada Döviz Açılış Fiyatları(8/10)10


İstanbul serbest piyasada dolar 3,8330, avro 4,1250 liradan haftaya başladı.



Kapalıçarşı'da 3,8310 liradan alınan dolar 3,8330 liradan satılıyor. 4,1230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1250 lira olarak belirlendi.





Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1120 lira olmuştu.



 



kaynak:haberler








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