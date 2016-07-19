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serbest piyasada altın fiyatları

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127 lira oldu.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 14:01
Puan Ver : Serbest Piyasada Altın Fiyatları(8/10)10


Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 126,75 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127 liradan, 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 850 liradan, 115 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120 liradan, 823 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 833 liradan, 406 liradan alınan Yarım Ziynet 416 liradan, 203 liradan alınan Çeyrek Ziynet 208 liradan satıldı.







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