SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 126,75 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127 liradan, 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 850 liradan, 115 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120 liradan, 823 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 833 liradan, 406 liradan alınan Yarım Ziynet 416 liradan, 203 liradan alınan Çeyrek Ziynet 208 liradan satıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar