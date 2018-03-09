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Serbest Kalma Ücreti Barcelona'yı Tedirgin Etti
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Serbest kalma ücreti Barcelona'yı tedirgin etti

SERBEST KALMA ÜCRETİ BARCELONA'YI TEDİRGİN ETTİ

Barcelona, Messi'nin sözleşmesindeki 700 milyon euroluk serbest kalma bedelinden dolayı rahatsız oldu. Yöneticilerden Schroder, "Bunun acısını Neymar transferinde çektik." dedi.

Tarih : 09 Mart 2018, 13:00
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Barcelona Yöneticisi Pancho Schroder, Lionel Messi ile yapılan yeni sözleşmenin diğer kulüplerin transfer hevesini kıracağından emin olmadığını söyledi.

Katalan kulübü, Arjantinli yıldızla 2021'e kadar sözleşme uzatmış ve 700 milyon Euro serbest kalma maddesi koyarak Messi'nin takımdan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlara son vermişti.

Londra'da spor kongresinde Schroder, Neymar'ın ayrılışının ardından gelecekte transfer piyasasında çılgın şeylerin gerçekleşeceğini söyledi.

"BAZEN RAKAMLAR YETMİYOR"

Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Schroder; "Messi'nin Barcelona'da emekli olmasını sağlayacak bir serbest kalma bedeli (700M€) koyduk. Ama Neymar'da yaşadık, bazen rakamlar yetmiyor. Bir takımın bunu ödemesi zor görünüyor ama transfer piyasası çıldırdı. Geleceği kestirmek zor" ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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