Etiler'deki bir restoranda ateş açtıktan sonra yakalanan ancak denetimli serbestlikle bırakılan Onur Özbizerdik çıktığı gün kız arkadaşını döverek yaraladı. Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Etiler'deki bir restoranda tartıştığı kişilere tabancayla ateş açtığı iddiasıyla gözaltına alınan ve sevk edildiği mahkemece serbest bırakılan Özbizerdik'in, Nişantaşı'nda buluştuğu kız arkadaşı manken M.Ç.'yi akşam saatlerinde Sarıyer Kilyos'taki ormanlık alana götürdüğü ve kendisini ihbar ettiği düşüncesiyle darbedip yaralı halde bırakarak kaçtığı öne sürüldü.