

Serbest Güreş Milli Takımı, Sırbistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.







Ay-yıldızlı güreşçiler, Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek şampiyona öncesi son kamp çalışmasını Elmadağ'da yapıyor. 17 Nisan'dan bu yana Elmadağ Kamp Merkezi'nde çalışan milliler, şampiyona için 30 Nisan'da Sırbistan'a gidecek.







Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'dan güzel neticelerle döneceklerine inandığını söyledi.







Şampiyonanın 2016 Rio Olimpiyatları'ndan sonraki ilk ciddi sınav niteliğini taşıdığına dikkati çeken Çakmar, "Rio'da Türk güreşi ivme kazandı. Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." dedi.







kaynak:haberler