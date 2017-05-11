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serbest bölgelerde tl dönemi

SERBEST BÖLGELERDE TL DÖNEMİ

Serbest bölgelerde, diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılacak.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:55
Puan Ver : Serbest Bölgelerde Tl Dönemi(6/10)7


Serbest bölgeler ile diğer ülkeler arasındaki ticarete ilişkin ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, serbest bölgelerde diğer ülkelerle yapılacak ticaret dışında kalan tüm ödemeler Türk Lirası ile yapılacak.



Kira, ruhsat, izin, belgeler ile işleticiler tarafından sağlanan hizmet ve faaliyetlere ilişkin tarife ve ücretler Türk Lirası üzerinden belirlenecek ve ödenecek.



Tarifelerin Türk Lirası olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde tamamlanacak.



 



kaynak:milliyet








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