

DERİNDEN YARALADI







"Gözaltında geçirdiğim dört gün boyunca hakkımda yapılan tek gerçek haber İstanbul'daki ikametimden sabah 07.00 sıralarında gözaltına alınıp Ankara'ya getirilmiş olduğum bilgisidir. Gözaltına alındığım dört gün boyunca gerek şahsımı gerek yakın çevremi rencide edecek gerçekten uzak, hayal ürünü ortaya konan iddialar beni ve ailemi derinden yaralamıştır. Gerek beni bağrına basmış olan devlet büyüklerimin gerekse de sevgisini hiçbir zaman esirgememiş Türk halkının, ailemin ve dostlarımın bana yakıştıramayacağı, onlara karşı mahcubiyet yaratacak hiçbir eylem içerisinde yer almam mümkün değildir.







KAMUOYU VİCDANINA BIRAKIYORUM







Yapılan haberlerde hiç ilgim ve alakam olmadığı halde, bazı kişi ve gruplarla ilişkilendirildiğim gibi henüz Sorgu Hâkimliği'ne dahi çıkmamış iken bazı görsel ve yazılı medya organlarında tutuklandığım yönünde haberler verilmiş olmasını kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Şu bilinmelidir ki aklın yolu olmadan adaleti uygulamak mümkün değildir, bu itibarla dosyam üzerinde gerek hukuki gerek vicdani sentezi yaparak hakkımda bu kararı veren Yüce Adalet'in saygın temsilcilerini de saygıyla anmak isterim. Gözaltına alındığım andan itibaren desteklerini ve hukuksal çabalarını esirgemeyen Avukat Alper Etikan ve Avukat Ertan Sütçü'ye de çok teşekkür ederim.







kaynak:sabah