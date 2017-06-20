Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

seray sever'den nihat hatipoğlu'na 'bebek' sorusu

SERAY SEVER'DEN NİHAT HATİPOĞLU'NA 'BEBEK' SORUSU

Bir arkadaşıyla birlikte ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programına izlemek için Sultanahmet Meydanı'na giden Seray Sever, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soru yöneltti.

Tarih : 20 Haziran 2017, 17:09
Puan Ver : Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu(6/10)3


Bir arkadaşıyla birlikte ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programına izlemek için Sultanahmet Meydanı'na giden Seray Sever, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soru yöneltti.

Seray Sever, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına izleyici olarak katıldı 44 yaşındaki oyuncu ve sunucu, sosyal medyada ünlü isimler hakkında fizikleri üzerinden yapılan eleştirilerin günah olup olmadığını sorarken, Çok acımasızca eleştiriler kul hakkına girer. İnsannın hukukuna ve hakkına tecavüz etmemek lazım, insanları üzmemek lazım" yanıtını aldı.

Nihat Hatipoğlu, canlı yayında bebek duası isteyen ve "Bebek istiyorsak bununla ilgili bir dua var mı?" diyen Sever'e, "Bebek için 'Allah nasip etsin inşallah demek' lazım. Dua edersek Rabbimiz o duaları kabul eder" karşılığını verdi.



 



 



kaynak:haberler

 








Etiketler: Seray  Sever  Den  Nihat  Hatipoğlu  Na    Bebek    Sorusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER