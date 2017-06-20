

Bir arkadaşıyla birlikte ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programına izlemek için Sultanahmet Meydanı'na giden Seray Sever, canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soru yöneltti.



Seray Sever, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen iftar programına izleyici olarak katıldı 44 yaşındaki oyuncu ve sunucu, sosyal medyada ünlü isimler hakkında fizikleri üzerinden yapılan eleştirilerin günah olup olmadığını sorarken, Çok acımasızca eleştiriler kul hakkına girer. İnsannın hukukuna ve hakkına tecavüz etmemek lazım, insanları üzmemek lazım" yanıtını aldı.



Nihat Hatipoğlu, canlı yayında bebek duası isteyen ve "Bebek istiyorsak bununla ilgili bir dua var mı?" diyen Sever'e, "Bebek için 'Allah nasip etsin inşallah demek' lazım. Dua edersek Rabbimiz o duaları kabul eder" karşılığını verdi.











kaynak:haberler



