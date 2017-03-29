SERANAY SARIKAYA: OLGUNLUK BANA ÇOK ERKEN GELDİ
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Instyle Dergisi Nisan sayısına verdiği röportajda olgunluğun kendisine çok erken geldiğini, çılgınlık yaptığını hatırlamadığını söyledi.
'Medcezir'den sonra yeni iş seçerken titiz davrandığını belirten Serenay Sarıkaya, Puhu TV'de yayınlanacak yeni projesi için çok heyecanlı olduğunu belirtti. Serenay Sarıkaya, 'En çılgın halinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna, 'Erken yaşta ayakları üzerinde duran olgun kadın imajı bana çok erken geldi. Hakikaten çok fazla çılgınlık yaptığımı pek hatırlamıyorum. Bende hep sindirerek ve kontrollü olma isteği vardı. Belki arkadaş çevremde bazen çılgınca şeyler yapıyor olabilirim, ben de tam bilemiyorum" yanıtını verdi.
kaynak:haberler
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