Çinli OnePlus firması geçtiğimiz aylarda OnePlus X modelini duyurmuş daha sonra ise bu telefonun özel bir versiyonu olarak OnePlus Ceramic'in (Seramik) ilk müjdesini vermişti. Şimdi ise seramik telefon satışa çıkıyor.



Çinli OnePlus firması geçtiğimiz aylarda OnePlus X modelini duyurmuş daha sonra ise bu telefonun özel bir versiyonu olarak OnePlus Ceramic'in (Seramik) ilk müjdesini vermişti. Şimdi ise seramik telefon satışa çıkıyor.



Davetiye usulü ile yaptığı satışlarla dikkat çeken OnePlus firması, üçüncü akıllı telefonu OnePlus X'i geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Cam ve metal karışımı bir gövdeye sahip olan OnePlus X isimli cihaz, uygun fiyatıyla orta segmentin en iddialı modellerinden biri olarak karşımıza çıktı. Telefon şimdi özel bir versiyon ile karşımızda.



Kasım ayında yayınlanan bir görsel ile firma, seramik OnePlus X'in müjdesini vermişti. Şimdi ise firma, Google+ sayfasında OnePlus X Ceramic'in satışa çıkacağını duyurdu. Üstelik bugün.



Cam, metal ve plastik yapıdaki akıllı telefonları görmüştük ancak seramik sanıyoruz ilk kez akıllı telefon gövdesinde kullanılacak. 10 aşamalı bir işlemden sonra üretilebilen bu özel kasadan sadece 10.000 adet satılacağı belirtiliyor. Ancak üzücü bir haberimiz var. OnePlus X Ceramic, sadece davetiyeyle satılacak. Firma geçtiğimiz günlerde davetiye sistemini OnePlus 2 için kaldırdığını söylemişti. Sanıyoruz bu özel bir versiyon olduğu için tekrar eski sistemle satılacak. Cihazın nasıl bir gövdeye sahip olduğuna ilişkin henüz fikrimiz yok. Bugünden itibaren telefonu alanlar aracılığı ile gelişmeleri sizlere aktaracağız.



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