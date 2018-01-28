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Serada çalışan çiftçiden ilginç buluş

SERADA ÇALIŞAN ÇİFTÇİDEN İLGİNÇ BULUŞ

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ali Tüm, serada yükseklik sorununu çözmek için bidonları kullanarak bir icat gerçekleştirdi.

Tarih : 28 Ocak 2018, 17:40
Puan Ver : Serada Çalışan Çiftçiden İlginç Buluş(10/10)6

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ali Tüm, serada yükseklik sorununu çözmek için kendince bir çözüm buldu. 2 bidonu ortadan ikiye bölen Tüm, kullanmadığı ayakkabıları bidonun üzerine yapıştırarak yerden 30 santimetre daha yükselerek çalışma hayatını kolaylaştırdı.

BULDUĞU İCAT BOY UZATTI

Antalya'da örtü altı üretimin önemli ilçeleri arasında bulunan Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ali Tüm, ilginç bir buluşa imza attı. Domates serasında ürünlerinin el işini yapmak için yükseklik sorunu yaşayan çiftçilere yönelik bir boy uzatma tekniği geliştirdi.

Tüm, serada kullanmadığı iki bidonu keserek bidonların üzerine normal ayakkabılarını sabitledi.

Bidonların üzerinde bulunan ayakkabıları giyerek boyunu 30-45 santim yukarı yükselten Tüm, böylelikle sera ve camlarda yükseklik sorununu çözdü.

"KOLLARIMIZ AĞRIYORDU"

Kendi tekniği ile ayakkabıları bidonların üzerine montaj ettiğini belirten Tüm, "Serada yukarıda çalışırken ellerimiz ve kollarımız ağrıyor.

Ben de böyle bir yöntem buldum. Çiftçilerimize yardımcı olabildim ise ne mutlu bana" açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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