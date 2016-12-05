Gelecek 10 yıl eğer geçen 10 yıl daki tempoyla geçecek olursa yeni platformlar ve sektörler ortaya çıkacak, internet kullanımı ücretsiz platformların da etkisiyle daha da yaygınlaşacak, bilgisayarların yerlerini hepten mobil platformlar alacak ve interaktif dünya sanal bir gerçekliğe bürünecektir.



Çağımız bilgi çağı. Seo ise bu çağın en önemli ihtiyacı. Gelecek 10 yıl eğer geçen 10 yıl daki tempoyla geçecek olursa yeni platformlar ve sektörler ortaya çıkacak, internet kullanımı ücretsiz platformların da etkisiyle daha da yaygınlaşacak, bilgisayarların yerlerini hepten mobil platformlar alacak ve interaktif dünya sanal bir gerçekliğe bürünecektir.



Tabi ki bunlar ütopya değil. Belki gelecek on yılı bulmadan bile gerçekleşebilir. Mesela sosyal medyayı düşünün. Kim derdi ki 20 yıl önce internetten arkadaşlarınızla ya da benzer faaliyette bulunduğunuz kişilerle tanışıp ortak paylaşımlarda bulunacaksınız ya da paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi özgürce dünyaya aktarabileceksiniz. Veya bulunduğunuz bir ortamı sevdiğiniz bir mekanı veya çalışıp memnun kaldığınız bir şirketi online olarak tüm dünyaya tanıtabileceğinizi.



Evet çağ gerçekten bilgi çağı. Bu çağda profesyonel bir Seo uzmanı ile çalışan ve gerçekçi düşünen, üreten bir de iletişimi güzel kuran kazanıyor.



Günümüzde irili ufaklı her firmanın önem vermek zorunda olduğu sosyal medya ağları var. Firmalar bu ağlardan müşteri iletişimini sağlarken aynı zamanda markalarını da güçlendiriyorlar.



Araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre günümüzde sosyal medyanın satışlara direkt etkisi pek yok. Ancak, tüketicilerle yapılan anketlerde her on tüketiciden biri, ürün konusunda sosyal medyadan etkilendiğini ve kararını buna dayalı olarak verdiğini belirtiyor. Buradan çıkan sonuç sosyal medya satışa beklenildiği kadar etki etmiyor ancak müthiş algı yönetimi sağlıyor ve müşteri eğilimlerine istenildiği gibi yön verebiliyor.



Yine yapılan başka bir araştırmada, sosyal medyada paylaşılan her bir içeriğin (yorum, video, vb) satışa pozitif katkısı var.



Diğer taraftan, Sosyal Ağların Kullanımı sitenizin arama motorlarındaki bulunurluğunu da artırıyor.



Arama motoru sıralamalarında üst sıralarda bulunma adına iyi bir SEO stratejisi belirleme ve kaliteli içerikler oluşturma çok önemli. Sosyal medyayı iyi kullanıp, oluşturacağınız kaliteli içerikler ve kurumsal seo uzmanınızın özellikle seodahisi.com site yöneticilerinin yönlendirmeleriyle en kısa sürede başarı elde etmeniz kaçınılmaz.



Bu bağlamda işini büyütmek yeni hedeflere ulaşmak isteyen herkesin sosyal ağları etkin kullanmasında fayda var.



Özetleyecek olursak;Sosyal Medya markanızın bilinirliğini artırır.