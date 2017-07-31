Sizler için sayfa içi SEO optimizasyonu yaparken faydalanabileceğiniz en iyi SEO uygulamalarına ilişkin sekiz ipucu hazırladık.



Bazı müşterilerimiz website tasarımlarını bize yaptırıp akabinde yönetimini kendileri yapıyorlar. Sayfa içi SEO uygulamaları ile ilgili gelen sorulardan birine yazdığım cevabı faydalı olacağını düşündüğümüzden sizler için yeniden derledik.



Sayfa içi SEO için 8 ipucu



1. Başlık etiketleri



Anahtar kelimelerinizi araştırdınız ve buldunuz. Ardından ilk yapmanız gereken başlık etiketlerinizdir. Bu en önemli sayfa içi SEO faktörlerinden biridir. Henüz yapmadıysanız, anahtar kelimeleri araştırma hakkında adım adım bir kılavuzu çok yakında hazırlayacağız.



Başlık etiketi, arama motorlarına sayfanın ne hakkında olduğunu ve web sitenizdeki sayfanın bu anahtar kelime veya anahtar kelime öbeği için alakalı olduğunu söyler. Başlık etiketleri her sayfa için benzersiz olmalıdır. Bir kullanıcı bu terimleri aradığında, arama motorlarında arama motorları anahtar kelime öbeklerini vurgulayacaktır. Bu, görünürlük ve tıklama oranı artırır.



Diyelim ki “Ankara Web Tasarım” için sıralama yapmaya çalışıyorsunuz, başlık etiketi şöyle görünebilir:



Ankara Web Tasarım & Pazarlama | XX Medya



Uygulama İpuçları:



Başlık etiketi şöyle yazılmalıdır: Birincil Anahtar Kelime – İkincil Anahtar Kelime | Marka adı



Anahtar kelime öbekleri ile markanız arasında dikey çizgi kullanın



Yinelenen başlık etiketlerini kullanmaktan kaçının



Başlık etiketlerini boşluklar da dahil olmak üzere 55 karakter veya daha az uzunlukta tutun. Yeni başlık etiketi yönergeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz bize ulaşabilirsiniz.



Bir tarayıcıdaki bir başlık etiketine örnek:











2. Meta açıklamaları



Meta açıklamaları, arama motoru sıralamasında önemli değilken, kullanıcıları arama motoru sonuç sayfasından (SERP) web sitenize tıklama konusunda son derece önemlidir. Meta açıklamalarınızda akıllıca anahtar kelimeler kullanmalı, ancak daha da önemlisi bir kullanıcının tıklamak istediği ilgi çekici bir açıklama içermelidir.



Başlık etiketlerine çok benzeyen SERP'ler, kullanıcının aradığı anahtar kelimeleri vurgulayarak kullanıcının web sitenize tıklama ihtimalini artırır.



Uygulama İpuçları:



Zorlayıcı meta açıklamaları yazın



Önerilen uzunluk 150-160 karakterdir.



Yinelenen meta açıklamalardan kaçının



Tırnak işaretleri veya alfabetik olmayan karakterler kullanmayın (Google, meta açıklamalarından ayırır)



3. Hedeflenen anahtar kelimeleri içeren içerik



İçeriğiniz web sitenizin et ve patatesidir. Tüm Google Panda güncellemeleri ile, içeriğinizin benzersiz ve alakalı olması son derece önemlidir. Aynı içeriğe sahip birden fazla sayfanız varsa (veya içeriğinizin başkalarının web sitelerinde bulunması durumunda), Google tarafından cezalandırılma riskini alırsınız ve arama sıralamalarınız da etkilenir.



Google'ı mutlu etmek istiyoruz, bu nedenle içeriğinizi benzersiz tutun.



Uygulama İpuçları:



Bu anahtar kelime öbeği için son derece alakalı içerik oluşturun



İçeriğinizde anahtar kelime öbeğinizi 4 kez kullanın (ancak kötüye kullanmayın)



Web sitenize diğer sayfalardan gelen bağlantıları bu sayfayı işaret eden bağlantılara ekleyin (dahili bağlamaya bakın).



Her ortam için benzersiz içerik oluşturun (basın bültenleri, bloglar, konuk blog yazıları vb.). Bir basın açıklaması gönderirseniz, bu basın bültenini web sitenize kopyalayıp yapıştırmayın. Birden çok yayında toplanırsa, arama motorları, yinelenen içeriğe sahip olduğunuzu görecek ve sizi cezalandıracaktır.



4. Başlık etiketleri ve anahtar kelime öbekleri



Bir başlık etiketi (H1 etiketi olarak da bilinir), web sayfanızın konu satırına çok benzer. Anahtar kelime öbeğini yalnızca H1 etiketinde bir kez kullanmalısınız. Bu, benzersiz bir trafik çekmek istediğiniz sayfaya eklenmelidir. Birden fazla bölüm varsa, H2 etiketleri (ikinci başlık) da kullanabilirsiniz.



Uygulama İpuçları:



Anahtar kelime öbeğini bir kez H1 etiketinde kullanın



Benzersiz trafik çekmek istediğiniz sayfalarda H1 etiketleri kullanın (SEO sayfası)



Birden fazla bölüm varsa, H2 etiketlerini kullanın



5. Bağlantı yapan dahili sayfalar



İç bağlantı, bir sayfada, aynı web sitesindeki başka bir sayfaya işaret eden bir bağlantıyı ifade eder. İç bağlantı, bu anahtar kelimeleri dahili olarak bu sayfalar için güçlendirmeye yardımcı olduğu, kullanıcıların (ve arama motoru robotlarının) web sitesinde gezinmesine izin verdiği ve arama motorlarına sayfanın bu anahtar kelime öbeği ile alakalı olduğunu söylemesi nedeniyle önemlidir.



Uygulama İpuçları:



İçerideki aynı sitedeki başka bir sayfaya bağlarken, gerçek bağlantıda kullanmak için iyi bir çapa metni (anahtar kelimeler) seçin ve sık sık bunu yapın. Örneğin: “Hizmetlerimiz için burayı tıklayın” yerine “Geniş bir web tasarım hizmetleri yelpazesi sunuyoruz”.



Yukarıdaki örnekte, “web tasarım hizmetleri” ni “buraya tıklayın” bağlantısında değil, web tasarım hizmetleri sayfanıza bağlarsınız.



Bağlantınızı iç bağlantılarınızda nasıl kullanacağınız örneği:



E-ticaret metni, e-ticaret sayfamıza, mobil sayfamızdaki mobil bağlantılarımıza vb. bağlanır…gibi.



6. Resim ALT etiketleri ve dosya adları



Alt etiketi aslında bir görüntünün adıdır. Tüm mages uygun alt etiketleri kullanmalıdır. Alt etiketler arama motorları için iyi değildir; Erişilebilirlik için de iyidirler. Birisi ekran okuyucu kullanıyorsa, o görüntünün ne olduğunu duyabilirler.



Mümkünse, anahtar kelime öbeğini resmin adına koymaya çalışmalısın, ama aşırıya sarmayın. Görüntü dosya adları da SEO dostu olmalıdır. Resim arama, inandığından çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır, dolayısıyla oradaki trafik de değerlidir.



Uygulama İpuçları:



Tüm resimlerinizi ne olduklarını tarif edecek şekilde adlandırın



Alt çizgiler yerine kelimelerin arasına tire işareti kullanın (mavi_elbise.jpg yerine mavi-elbise.jpg)



Resim veya dosya adlarınızda alfabetik olmayan karakterler kullanmayın ( %, &, $, vb …)



7. İçeriği kolay okunur hale getirin



Bu, arama motoru sıralamasında büyük bir faktör değildir, ancak kullanıcılarınızın içeriğinizi kolayca taramasına ve aradıkları anahtar kelimeleri bulmasına yardımcı olur. Metinde kelimeleri ayırmak için cesur ve mermi noktaları kullanmanız gerekir; bu da, motorlara sayfadaki neyin önemli olduğunu söyler. Agresiflikten kaçının, aksi halde sayfanızın karışıklığını giderebilir ve kullanıcıyı ağırlaştırabilirsiniz.



Uygulama İpuçları:



Paragrafların kabaca üç cümle uzunluğunda olması gerekir. Son derece uzun cümleler kullanıcıların dikkatini kaybeder



Büyük içerik bloklarını parçalamak için madde işareti noktaları ve koyu yazı kullanın. Kullanıcılar, anahtar kelimeleri arayan içeriği tarama eğilimindedir



8. Meta anahtar kelimeler



Meta anahtar kelimeleri bir zamanlar popüler olmuştu. Bununla birlikte, günümüzde Google (veya bu konuyla ilgili başka bir arama motoru), meta anahtar kelimelere bakmazlar. Dolayısı ile bu konuda birşey yapmanıza gerek yoktur. Anahtar kelimeler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.











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