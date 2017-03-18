

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u yenerek çeyrek finale yükselmesi, sadece siyah-beyazlı camiada değil tüm Türkiye'de sevinç yarattı. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular maçın ardından tebrik yağmuruna tutuldu.



Karşılaşma sonrası Şenol Güneş'i telefonla arayanlardan birisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Futbolcu geçmişi olan ve spora her zaman büyük destek veren Erdoğan, Güneş ve talebelerini kutlayıp, başarılarının devamını diledi. Sözlerine, "Çeyrek final Beşiktaş camiasına hayırlı olsun" diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Size UEFA Avrupa Ligi kupası çok yakışır. Umarım kupayı Türkiye'ye getirirsiniz" ifadelerini kullandı.



Tecrübeli çalıştırıcı ise, "Sayın Cumhurbaşkanım; ilginiz, desteğiniz ve düşünceniz için çok teşekkür ederim" karşılığını verdi.







kaynak:sabah