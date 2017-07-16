Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıklarına annesinin rahatsızlığı sebebiyle 14 gün rötarlı katılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'yı dün "Neredesin evladım sen?" diye karşıladı.

"SEN BİR PROFESYONELSİN"

Tecrübeli çalıştırıcı sabah antrenmanında Brezilyalı futbolcuyla bir süre konuştu. Annesinin sağlık durumu hakkında Güneş'e bilgi veren Sambacı'nın "Annemin yanında olmam gerekiyordu" dediği öğrenilirken Güneş'in ise "Annenin yanında olmak istemeni elbette anlıyorum. Ancak diğer taraftan mesleğinin de gereklilikleri var. Sen bir profesyonelsin. Buna göre davranman lazım" karşılığını verdiği ifade edildi.

TALİSCA: ÇOK HEYECANLIYIM

Öte yandan Talisca'nın hocasına "Brezilya'da salonda düzenli olarak antrenmanlar yaptım. Elbette arkadaşlarımın gerisindeyim ama en kısa sürede onların seviyesine ulaşacağım. Bunun için ekstra çalışmalar yapmaya hazırım. Kendimi iyi hissediyorum ve çok heyecanlıyım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bir an önce tam anlamıyla hazır duruma geleceğim" sözleriyle fiziksel durumu hakkında da açıklama yaptığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada