

Bayern Münih'ten Arjen Robben, menajerliğini yapan babası tarafından Türk takımlarına teklif ediliyor.







Şenol Güneş, 32 yaşındaki Hollandalı yıldız için kapılarını çalan Baba Robben'in önerisini "Sürekli sakat olan ve artık emekli olmuş bir oyuncu istemiyorum" diyerek geri çevirdi.







2009 yılında Real Madrid'den 24 milyon Euro'ya transfer edilen Robben, 229 maçta 119 gol ve 78 asist yapma başarısı gösterdi.







kaynak:fanatik