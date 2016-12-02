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şenol güneş'ten robben'e veto

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ROBBEN'E VETO

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katacağı iddia edilen Robben için Şenol Güneş'ten veto geldi.

Tarih : 02 Aralık 2016, 12:44
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Robben'e Veto(10/10)7


Bayern Münih'ten Arjen Robben, menajerliğini yapan babası tarafından Türk takımlarına teklif ediliyor.

 

Şenol Güneş, 32 yaşındaki Hollandalı yıldız için kapılarını çalan Baba Robben'in önerisini "Sürekli sakat olan ve artık emekli olmuş bir oyuncu istemiyorum" diyerek geri çevirdi.



2009 yılında Real Madrid'den 24 milyon Euro'ya transfer edilen Robben, 229 maçta 119 gol ve 78 asist yapma başarısı gösterdi.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: Şenol  Güneş  Ten  Robben  E  Veto    haber

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