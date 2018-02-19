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Şenol Güneş'ten Olay Sözler: Kendimizi Favori Olarak Görmüyoruz
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Şenol Güneş'ten olay sözler: Kendimizi favori olarak görmüyoruz

ŞENOL GÜNEŞ'TEN OLAY SÖZLER: KENDİMİZİ FAVORİ OLARAK GÖRMÜYORUZ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, "İlk defa kendimizi favori görmüyoruz ve bunu söylüyoruz " ifadelerini kullandı.

Tarih : 19 Şubat 2018, 22:30
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Olay Sözler: Kendimizi Favori Olarak Görmüyoruz(5/10)1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur maçında temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçta Bayern Münih'e konuk olacak. Teknik direktör Şenol Güneş ve Medel, Bayern Münih maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

MEDEL: BİZİM İÇİN ZOR BİR MAÇ OLACAK

Bizim için çok zor bir maç olacak. Akıllı oynamamız gerekiyor ki, İstanbul'da oynayacağız maç öncesi avantaj sağlayalım.

Bayern Münih çok büyük bir takım ama çıldırmamıza gerek yok. Gruptan birinci olarak çıktık. Çok pozitif düşüncelerle buraya geldik. Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Arturo Vidal ile Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Ben onunla karşılaşacağım için sevinçliyim.

Vagner Love çok tecrübeli ve Türkiye ligini yakından tanıyan bir futbolcu. Bize çok katkısı olacaktır.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

Güçlü bir takımla oynayacağımız için farklı bir atmosfer olacak. Tarihi olan, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Milan'dan sonra en çok şampiyonluk yaşayan, bu sezon sahasında hiç kaybetmeyen bir takım... Kulüp yönetim anlayışı, oyuncu kadrosu ve hocasıyla baktığımız zaman uluslararası anlamda en üst seviyede takımlardan.

Atacağımız gol ve goller bize avantaj sağlayacaktır. Bu zor olacak ama bu zorluğu aşacak oyuncu kadromuz var. Umarım başarılı oluruz.

"HEYNCKES'E ÖVGÜLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Heynckes'in övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gruptan namağlup çıktık ama karşımızda sahasında namağlup olan bir takım var. Övgüler karşılıklı olur ama oynanacak futbol bir gerçek olacaktır. Maçı izlemeye gelenlerin keyif alacağı bir oyun olmasını diliyorum.

Bayern'in kadrosu genelde belli, 1-2 değişiklik olabilir. Hücum anlayışı ile oynayan bir takımız, savunmayı da önde yapmak istiyoruz, bizim için bir test maçı olacak.

Rakibin 7 oyuncusunu hücumda göreceğiz, hücumda da becerikli bir takım. Hücumu tabii ki yapmamız gerekecek ama savunma prensiplerimizi iyi uygulamamız gereken bir maç olacak.

"ÜLKEDEKİ FUTBOL KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRMEK İSTERDİM"

İlk defa kendimizi favori görmüyoruz ve bunu söylüyoruz. Almanya olduğu için bunu söylüyoruz. Oyuncu kalitesi kadar iş ciddiyeti var. Rakip ne olursa olsun, oyun ne olursa olsun aynı ciddiyetle yaklaşıyorlar.

Bizi hiçbir şey etkilemedi. Ortalığı toz dumana karıştıranlar, sonra kim karıştırdı diye konuşmayı çok seviyor. Bayern Münih maçına kadar Bayern Münih konuşanlar, maç gelince başka şey konuşmak istiyor. Ülkedeki futbol kültürünü ben de değiştirmek isterdim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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