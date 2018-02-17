ŞENOL GÜNEŞ'TEN MAÇ SONU OLAY YARATAN HAREKET!
Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Konyasporlu oyuncuları ve Mehmet Özdilek'i hakemi tebrik etmeye gönderdi.
Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kalırken maçın ardından sahada gerginlik vardı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN HAREKETİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Alper Ulusoy'un yönetimini beğenmeyen iki takım oyuncuları ve teknik adamlar maç sonu soluğu hakem Alper Ulusoy'un yanında aldı. Bu esnada sahaya giren Şenol Güneş, oyuncularını oradan uzaklaştırırken Mehmet Özdilek ve Konyasporlu oyuncuları el hareketleriyle hakemi tebrik etmeye doğru yönlendirdi. Şenol Güneş'in bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.
Özdilek'in ise Güneş'in hareketlerine sinirlendiği görüldü.
Kaynak: haberinburada
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