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Şenol Güneş'ten iddialı sözler

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İDDİALI SÖZLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçı sonrası, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğumuzu göstermeliydik" dedi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Şenol Güneş'ten İddialı Sözler(9/10)5

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE BU MAÇI ÇEVİRDİK"

Çok iyi bir takıma sahip olduklarını ifade eden Güneş, "Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu göstermemiz gerekiyordu, öyle de oldu. Bunu da yaptık. 1-0 geriye düşmemize rağmen arzumuz, yeteneğimiz, kapasitemiz ve taraftarımızın da desteği ile bu maçı çevirdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık, taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Futbol bir oyun ve şimdi sırada kupa maçı var. Planlarımızı yapıyoruz, sıkışık dönemde bu maçları en az zararla geçmek zorundayız" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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