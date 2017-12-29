ŞENOL GÜNEŞ'TEN CENK TOSUN CEVABI: GİTMESİNİ İSTEMİYORUM
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor maçının ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Kimsenin gitmesini istemiyorum" dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Osmanlıspor'u 4-1 mağlup ettikleri Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Cenk Tosun'un takımdan ayrılmasını istemediğini belirtti.
İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ
"Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Dersler çıkararak yeni başlangıçlar yapmak istiyoruz. Ülkemizde ve dünyada barış istiyoruz. Futbol bir oyun. Umarım 2018 yılında yeniden başlayıp ligde daha iyi sonuçlar alıp, şampiyon oluruz. Bunun için çalışacağız. Yeni yılda önceliğimiz bu olacak. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Bu takımı onlar, buraya taşıyor. Herkesin beğenisini kazanırsak ne mutlu bize.
"ZAMAN ZAMAN HAKSIZ ELEŞTİRİLER OLUYOR"
"Büyük bir camianın içerisindeyiz. Yönetim uzun yıllardır bir gayret içerisinde. İyi planlar yaptılar. Biz de o işin bir parçasıyız. Onlar bize bir görev veriyor, biz oyunculara görev veriyoruz. Zaman zaman bize haksız eleştiriler yapılsa da biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Ortada bir başarı varsa öncelik, bu kulübün sahipleridir."
"VIDA'YI 1,5 SENEDİR BEKLİYORDUK"
"Geldiğimiz günden beri stopere bir oyuncu almak istediğimizi söylemiştik. Elimizde Mitrovic var ama daha farklı bir oyuncu olmasını da istedik. 1.5 senedir Vida'yı bekliyorduk. Oyuncu verip, oyuncu almak istemiyorum. Ekonomik olarak söyleyemem, onu yönetimin düşüncesidir. Benim önceliğim, takımdaki oyuncuların takımı taşıyabileceğidir. Bir kayıp olmazsa, bir katkıya da gerek yok. Başka bir arayış olursa, o da değerlendirilir."
CENK TOSUN İÇİN, "KİMSE GİTMESİN"
"Bütün oyuncularım, bir yere gitmese bile gurur duyarım onla. Cenk transferi resmi olarak bana gelmedi. Ben takımımdan memnunum. Bu oyuncuların, burada başarılıolacaklarını inanıyorum. İlk yarıdaki puan kayıplarını telafi etmemiz için bu oyunculara ihtiyacımız var. Elimdeki oyuncuları tutmak isterim. Kimsenin gitmesiniistemiyorum."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar