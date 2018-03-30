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Şenol Güneş'ten çarpıcı Cenk Tosun itirafı

ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇARPICI CENK TOSUN İTİRAFI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz basınına verdiği röportajda, "Cenk'in ayrılışı kulübümüz için hiç de kolay olmadı." dedi.

Tarih : 30 Mart 2018, 12:40
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Çarpıcı Cenk Tosun İtirafı(10/10)6

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz basınına Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecini anlattı.

" Liverpool Echo" adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk'in transferiyle ilgili olarak "Bu karar, kulübümüz adına hiç de kolay olmadı. Çünkü Cenk takımın en önemli oyuncularından biriydi." ifadelerini kullandı.

"CENK ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR"

Eski öğrencisinin Premier Lig'de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk'le ilgili olarak "Henüz genç ve hem futbolu hem de çalışmayı çok seviyor." yorumunu yaptı.

Siyah Beyazlılar'ın hocası, Cenk'in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üzerine çıkabileceğini belirtirken "Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen çok iyi bir santrfor." şeklinde konuştu

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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