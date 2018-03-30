ŞENOL GÜNEŞ'TEN ÇARPICI CENK TOSUN İTİRAFI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İngiliz basınına verdiği röportajda, "Cenk'in ayrılışı kulübümüz için hiç de kolay olmadı." dedi.
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, İngiliz basınına Cenk Tosun'un Everton'a transfer sürecini anlattı.
" Liverpool Echo" adlı internet sitesine konuşan Güneş, Cenk'in transferiyle ilgili olarak "Bu karar, kulübümüz adına hiç de kolay olmadı. Çünkü Cenk takımın en önemli oyuncularından biriydi." ifadelerini kullandı.
"CENK ÇALIŞMAYI ÇOK SEVİYOR"
Eski öğrencisinin Premier Lig'de başarılı olabileceğinin altını çizen başarılı teknik adam, Cenk'le ilgili olarak "Henüz genç ve hem futbolu hem de çalışmayı çok seviyor." yorumunu yaptı.
Siyah Beyazlılar'ın hocası, Cenk'in 2 gol attığı Stoke City maçındaki performansının da üzerine çıkabileceğini belirtirken "Cenk, hem kafa hem de ayaklarını kullanabilen çok iyi bir santrfor." şeklinde konuştu
Kaynak: haberinburada
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