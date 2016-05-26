

Şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, NTV Spor'daki Şampiyonluk Özel programında Güntekin Onay ve Metin Tekin'in sorularını yanıtladı.







Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Güneş, "Rhodolfo gelecek sezon başında nasıl döner bilmiyorum. 1 ya da 2 stoper gerekir. 1 tane hızlı stoper lazım. 2 beke de oyuncu lazım. İsmail'in kalmasını istiyorum. Kalma, almaya göre değişim olabilir. Giden olursa da ona göre bakacağım" dedi.