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şenol güneş'ten boyko itirafı!

ŞENOL GÜNEŞ'TEN BOYKO İTİRAFI!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, devre arasında transfer edilen kaleci Boyko'nun beklentilerin çok altında kaldığını belirtti ve transfer edecekleri oyuncu sayısını açıkladı.

Tarih : 26 Mayıs 2016, 11:49
Puan Ver : Şenol Güneş'ten Boyko İtirafı!(10/10)8


Şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, NTV Spor'daki Şampiyonluk Özel programında Güntekin Onay ve Metin Tekin'in sorularını yanıtladı.



Transfer konusunda açıklamalarda bulunan Güneş, "Rhodolfo gelecek sezon başında nasıl döner bilmiyorum. 1 ya da 2 stoper gerekir. 1 tane hızlı stoper lazım. 2 beke de oyuncu lazım. İsmail'in kalmasını istiyorum. Kalma, almaya göre değişim olabilir. Giden olursa da ona göre bakacağım" dedi.








Etiketler: Şenol  Güneş  Ten  Boyko  İtirafı    haber

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