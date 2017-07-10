ŞENOL GÜNEŞ'LE ÇALIŞMAK İSTEYEN VOLKAN, BEKLEMEDİĞİ CEVABI ALDI
Beşiktaş, Şenol Güneş'le çalışmak isteyen Volkan Şen'in transferini üçüncü kez reddetti.
Fenerbahçe'yle olan kontratı karşılıklı olarak feshedilen Volkan Şen'in, bu sezon tam üçüncü kez menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.
YÖNETİM REDDETTİ
30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Bursaspor'dan eski hocası Şenol Güneş'le birlikte çalışmak istediğini yönetime ilettiği ancak bir kez daha reddedildiği bildirildi.
FİKRET ORMAN İSTEMİYOR
Başkan Fikret Orman'ın, daha önceden de gündeme gelip son anda Fenerbahçe'yi seçmesi sebebiyle Volkan'ı Kara Kartal'da görmek istemediği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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