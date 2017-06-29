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şenol güneş'in yardımcısı belli oluyor

ŞENOL GÜNEŞ'İN YARDIMCISI BELLİ OLUYOR

Beşiktaş'tan ayrılan Tamer Tuna'nın yerine İbrahim Toraman'ın ismi gündeme geldi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 10:36
Puan Ver : Şenol Güneş'in Yardımcısı Belli Oluyor(6/10)8



Beşiktaş Yönetimi'nin Tamer Tuna'nın ayrılmasıyla boşalan yardımcı hocalığa İbrahim Toraman'ı getirmesi bekleniyor. Ancak yönetimin Toraman için bir toplantı daha yaparak son kararı vereceği öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'in de onayını alarak İbrahim Toraman'ı yardımcı hocalığa getirmesi bekleniyor.


 


 


kaynak:sabah








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