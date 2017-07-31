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Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu

ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM'A GİTMESİNE İZİN VERMEYEN BEŞİKTAŞ VATAN HAİNİ OLDU

Twitter kullanıcıları, Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş için "VatanHainiBeşiktaş" etiketini açtı.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Şenol Güneş'in Milli Takım'a Gitmesine İzin Vermeyen Beşiktaş Vatan Haini Oldu(8/10)4

Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için ilk görüşülen isim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.

NE GÜNEŞ NE DE BEŞİKTAŞ İSTEDİ

Şenol Güneş, Milli Takım'ı çalıştırmak istemediğini söylese de TFF Başkanı Yıldırım Demirören, tecrübeli hocaya 4 maçlık bir teklif yaptı. Bunun üzerine Beşiktaş'da yönetim, Şenol Güneş'i bırakmak istemediklerini bildirdi.

TWİTTER'DA ETİKET AÇTILAR

Twitter'daki sosyal medya kullanıcıları ise, Şenol Güneş'in Milli Takım'a göndermeyi reddeden Beşiktaş'a tepki amacıyla "VatanHainiBeşiktaş" etiketiyle gündem oluşturdular. Kısa sürede "Trend Topic" listesine giren etiket, Twitter'da büyük ses getirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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