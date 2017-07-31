ŞENOL GÜNEŞ'İN MİLLİ TAKIM'A GİTMESİNE İZİN VERMEYEN BEŞİKTAŞ VATAN HAİNİ OLDU
Twitter kullanıcıları, Şenol Güneş'in Milli Takım'a gitmesine izin vermeyen Beşiktaş için "VatanHainiBeşiktaş" etiketini açtı.
Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevi için ilk görüşülen isim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu.
NE GÜNEŞ NE DE BEŞİKTAŞ İSTEDİ
Şenol Güneş, Milli Takım'ı çalıştırmak istemediğini söylese de TFF Başkanı Yıldırım Demirören, tecrübeli hocaya 4 maçlık bir teklif yaptı. Bunun üzerine Beşiktaş'da yönetim, Şenol Güneş'i bırakmak istemediklerini bildirdi.
TWİTTER'DA ETİKET AÇTILAR
Twitter'daki sosyal medya kullanıcıları ise, Şenol Güneş'in Milli Takım'a göndermeyi reddeden Beşiktaş'a tepki amacıyla "VatanHainiBeşiktaş" etiketiyle gündem oluşturdular. Kısa sürede "Trend Topic" listesine giren etiket, Twitter'da büyük ses getirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Silivri Başsavcılığı: Emniyet Müdürü'nün İntiharında Şüpheli Bir Duruma Rastlanmadı
- Bodrum'da Kanlı Gecenin Yaşandığı Mekanların İşletmecileri Konuştu!
- Bodrum'daki Saldırıda Yaralanan Zeynep Molho'nun Sırtındaki Kurşun Çıkarıldı
- Amacı Havalı Bir Youtuber Olmaktı, Sevimliliğiyle Fenomen Oldu
- Büyükerşen'e Yumtuk Atıp Silah Çeken Saldırgan, Banlı'nın Yeğeni Çıktı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Sinemasının Unutulmaz İsimlerinden Jeanne Moreau Hayatını Kaybetti
- Haber Kanalındaki Montaj Odasından Dev Bir Piton Çıktı!
- Sorumsuzluğun Böylesi! Çocuklarını Dolaba Kilitleyip Yüzmeye Gittiler
- 3 Yaşındaki Kız Çocuğuna Tecavüz Etti, Herkesin Gözü Önünde İdam Edildi
- Genç Kız, Su Kaydırağında Arkadaşlarını Ezip Geçti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar