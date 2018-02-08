ŞENOL GÜNEŞ'İN EN SEVDİĞİ FUTBOLCU ARAS, MOLDOVA LİGİNE GİTTİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bir dönem "En sevdiğim oyuncu" dediği Aras Özbiliz, Moldova takımlarından Sheriff Tiraspol'e transfer oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci devresi için lisans çıkartmadığı futbolcusu Aras Özbiliz'i Moldova takımlarından Sheriff Tiraspol'e kiraladı.
Antalya'nın Belek beldesinde kamp yapan Sheriff Tiraspol resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada Aras Özbiliz'i Beşiktaş'tan kiraladığını duyurdu. Bu sabah yeni takımının kampına katılan ve arkadaşları ile tanışan oyuncunun akşam idmanına çıkacağı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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