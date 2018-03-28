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Şenol Güneş'in 90'ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi
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Şenol Güneş'in 90'ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi

ŞENOL GÜNEŞ'İN 90'LARIN FENOMEN DİZİSİNDE ROL ALDIĞI YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin ilk bölümünde kısa bir süre rol aldığı yıllar sonra fark edildi.

Tarih : 28 Mart 2018, 01:20
Puan Ver : Şenol Güneş'in 90'ların Fenomen Dizisinde Rol Aldığı Yıllar Sonra Fark Edildi(9/10)5

Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin ilk bölümünde rol aldı.

YILLAR SONRA FARK EDİLDİ

90'ların fenomen dizisi Çiçek Taksi'nin Trabzonspor'u konu alan sahnesinde takımın başında yer alan Şenol Güneş'in dizideki görüntüleri yıllar sonra fark edildi.

TRABZONSPOR EFSANELERİ DE DİZİDE ROL ALDI

Trabzonspor'un efsanelerinden Ünal Karaman, Hami Mandıralı, Şota Arveladze gibi isimler de fenomen dizide yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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