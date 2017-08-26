Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Şenol Güneş: Yeni Transferler İstediğim Seviyeye Gelmesi Gerekiyor

ŞENOL GÜNEŞ: YENİ TRANSFERLER İSTEDİĞİM SEVİYEYE GELMESİ GEREKİYOR

2-1 kazanılan Bursaspor maçının ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Takım gücünü bulmaya başladı fakat yeni gelenlerin istenilen seviyeye gelmesi gerekiyor." dedi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Şenol Güneş: Yeni Transferler İstediğim Seviyeye Gelmesi Gerekiyor(8/10)4

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini kaydetti.

"TRANSFER İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİL"

Yeni oyuncuların henüz hazır olmadığını belirten Güneş, "Kazanma isteğimiz vardı, oyuna da yansıdı, skora da yansıdı. Daha çok pozisyon bulmamız lazımdı, orada sıkıntı oldu. Topu ayağımızda çok tuttuk bazen. Bizim oyunumuzun daha etkili olması için zeminin düzgün olmasının da önemi var. Yediğimiz goller var, bunlar sıkıntı. Aşama aşama gideceğiz. Takım giderek fizik ve moral gücünü, patlayıcı gücünü bulmaya başladı. Yeni gelenlerin de istenen seviyeye gelmesi gerekiyor, o zaman daha iyi olacağız. Her maç zor olacaktır, elimizde geniş bir kadro var. Yeni oyuncular geldi, hepsi önemli, kariyerli oyuncular, ama büyük oynamaları gerekiyor" dedi.

"LEİPZİG ÖNEMLİ TAKIM"

Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, "Gruptaki takımlar Barcelona, Real değil ama hepsi önemli takımlar. Leipzig, Dortmund'un önünde bitirdi. 4. torbanın en güçlü takımı. Neyin ne olacağını maçlara bakarak söyleyebiliriz. Geçen sene en güçlü görünen Napoli'ydi, onlardan 4 puan aldık, son maçta Kiev'de kaybettik. Hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Şenol  Güneş  Yeni  Transferler  İstediğim  Seviyeye  Gelmesi  Gerekiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER