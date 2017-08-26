Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istediklerini kaydetti.

"TRANSFER İSTEDİĞİM SEVİYEDE DEĞİL"

Yeni oyuncuların henüz hazır olmadığını belirten Güneş, "Kazanma isteğimiz vardı, oyuna da yansıdı, skora da yansıdı. Daha çok pozisyon bulmamız lazımdı, orada sıkıntı oldu. Topu ayağımızda çok tuttuk bazen. Bizim oyunumuzun daha etkili olması için zeminin düzgün olmasının da önemi var. Yediğimiz goller var, bunlar sıkıntı. Aşama aşama gideceğiz. Takım giderek fizik ve moral gücünü, patlayıcı gücünü bulmaya başladı. Yeni gelenlerin de istenen seviyeye gelmesi gerekiyor, o zaman daha iyi olacağız. Her maç zor olacaktır, elimizde geniş bir kadro var. Yeni oyuncular geldi, hepsi önemli, kariyerli oyuncular, ama büyük oynamaları gerekiyor" dedi.

"LEİPZİG ÖNEMLİ TAKIM"

Devler Ligi'nde gruptan çıkmayı hedeflediklerini kaydeden Güneş, "Gruptaki takımlar Barcelona, Real değil ama hepsi önemli takımlar. Leipzig, Dortmund'un önünde bitirdi. 4. torbanın en güçlü takımı. Neyin ne olacağını maçlara bakarak söyleyebiliriz. Geçen sene en güçlü görünen Napoli'ydi, onlardan 4 puan aldık, son maçta Kiev'de kaybettik. Hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada