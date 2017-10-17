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Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı
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Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı

ŞENOL GÜNEŞ, VELİ KAVLAK'I SAKATLIĞI GEÇMESİNE RAĞMEN ANTRENMANA ALMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2 yıldır süren sakatlığı geçen Veli Kavlak'ı A takım antrenmanlarına almayınca yönetimin hışmına uğradı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Şenol Güneş, Veli Kavlak'ı Sakatlığı Geçmesine Rağmen Antrenmana Almadı(7/10)3

Beşiktaş'ta 21 yaş altı takımıyla antrenmanlara çıkan Boyko ve Aras kulüp bulamayınca A takım antrenmanlarına dahil edildi. Veli Kavlak ise bu ikilinin dışında kaldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Şenol Güneş, sakatlığı geçmesine rağmen Veli Kavlak'ı A takıma almaması nedeniyle eleştirildi. Deneyimi teknik adamın bu kararı nedeniyle bazı yöneticiler tarafından tepki gördüğü belirtildi.

2 SEZONDUR OYNAMIYOR

Veli Kavlak, 2011 yılında Rapid Wien'den 750 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olmuş ve siyah beyazlılarda sergilediği performansla taraftarların en sevdiği futbolculardan biri haline gelmişti. 28 yaşındaki oyuncu geçirdiği ağır sakatlıktan dolayı yaklaşık 2 sezondur forma giyemiyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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