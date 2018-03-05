ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, örnek bir davranışa imza atarak zorlu mücadele öncesi birlikte röportaj verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç öncesinde yayıncı kuruluştaki flaş röportaja birlikte çıktı.
"RIZA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAK İSTER MİYDİ?"
Şenol Güneş, Trabzon'a geldiklerinde havaalanında gösterilen tepkilere yönelik açıklamalarda bulunurken, "Kurumlar ebedidir, şahıslar gelip geçicidir ama kurumları kurum yapan o şahısların eseridir. Biz bu kurumların askeriyiz. Kader nereyi yazıyorsa oraya gidiyoruz. Herkes doğduğu yerde olamk ister ama ayrılıklar oluyor. Rıza, Beşiktaş'tan, evinden barkından ayrılmak ister miydi? Ben Trabzon'dan hiç kendim ayrılmadım. Sadece sonuncuda ayrıldım, ondan önce hep görevime son verildi. Ben Trabzon'dan ayrılmak ister miydim hiç? Futbol bir hizmettir. Biraz futbol kültürümüzü değiştirmek lazım. Oyun oynanıyor, yarış devam ediyor. Biraz dengemizi ve aklımızı kaybettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"ŞENOL HOCAYLA BİRLİKTE OYNADIK"
Rıza Çalımbay ise, "YıllarCa Beşiktaş'ta oynadık. Orada başladık, orada bitirdik, güzeldi ama sonra başka kulvara geçiyorsunuz. Sorumluluğumuz var. Şenol hoca ile milli takımda birlikte de oynadık. Uludağ'da birlikte koşuyorduk, Şenol hoca benim önümde koşuyordu, Rıdvan benim arkamda koşuyordu." dedi.
Kaynak: haberinburada
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