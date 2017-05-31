Deaş Davasında 39 Kişi Tahliye Edildi, Duruşmaya Canlı Bomba'ya Rahmet Sözleri Damga Vurdu
Trump, Beyaz Saray Genel Sekreteri Olarak John Kelly'yi Atadı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Nobel'e Aday Gösterildi
Devlet Bahçeli: 1 Ekim'den Sonra Gereğini Yapacağız
Forbes Dergisi: Türkiye Kadınlar İçin Seyahat Edilebilecek En Tehlikeli 10 Ülkeden Biri
Trafik Kazasında Öldü Denildi, 20 Yıl Sonra Darp Edilerek Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Charlie Gard Bebek, Yaşam Destek Ünitesinden Çıkarıldıktan Sonra Hayatını Kaybetti
15 Temmuz Gazisi Ve Eşi Polisin 'dur' İhtarına Uymayınca Açılan Ateş Sonucu Yaralandı
Finlandiya'da 50 Yaşındaki Saldırgan Aracıyla Kalabalığın İçine Daldı: 1 Ölü
Erkek Milli Hentbol Takımı, Rusya'yı Yenerek Şampiyon Oldu
İslami Vakıflar İdaresi İsrail'in Mescid-İ Aksa'daki Tüm Kapıları Açacağını Duyurudu
Cumhuriyet Gazetesi Davasında Mahkeme Kararını Açıkladı
Çatıdan Atlamak İsteyen Kedi Düşerek İnşaat Demirine Saplandı
Ve Fenerbahçe Kjaeri Sattı
Saadet Partisi, Büyük Kudüs Mitingi E Cristiano Ronaldo'yu Davet Etti
Hsk'dan Yeni Kararname: 110 Hakim Ve Savcı Yeni Göreve Atandı
Ak Parti'den Kavga Açıklaması: Erdoğan Ve Bahçeli Arasında Sorun Yok
Genç Kız, Aynı Gün İçerisinde İki Farklı Adamın Tecavüzüne Uğradı
Diyarbakır'da Hain Tuzak! Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama Oldu
Su Tankerinden Fışkıran Sudan Kaçmaya Çalışırken Arabanın Altında Kaldı

şenol güneş transfer için konuştu

ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER İÇİN KONUŞTU

Beşiktaş'ın şampiyon Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü basın toplantısının ardından bugün de açıklamalarına bir televizyon programında devam etti.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 13:58
Puan Ver : Şenol Güneş Transfer İçin Konuştu(5/10)7


Beşiktaş'la arka arkaya 2 şampiyonluk yaşayarak tarihe geçen Şenol Güneş, Ntv Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transferle ilgili bilgiler veren Güneş, şampiyonluk hakkında da konuştu.



GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;



Beşiktaş'ın 7-8 yıllık bir şampiyon olmadığı dönem vardı ve bu yüzden kupa alma isteği vardı. Feda döneminden bu dönemlere gelindi. Yükselen bir değer olarak 2 yıl şampiyon olduk. Bu seneye başladığımızda hedef takımdık. Bazen aynı kadro kalıp başarısız da olabilirsiniz. Ama biz bu kadro değişikliğine uyum sağladık.



TALISCA DÜNYA ÇAPINDA OLUR



Sezon başında 20 oyuncumuzun 7 tanesi genç takımdandı. Kadro oluştururken de uzun süreli sakatlıklarımız oldu. Aboubakar ve Talisca yetenekli ama eksik oyuncular. Bize geliştirilmesi için verildiler zaten.Talisca santrfor ve santrfor arkası bir oyuncu. Yetenekleri çok fazla olan bir oyuncu Talisca. Eğer eksiklerini giderirse dünya çapında bir futbolcu olur.



TRANSFERİ YÖNETİM YAPAR



Bizim takımızın en iyi yanı, ofansif oyuncuların iyi niyetli olarak defansa gelmeleri. Her oyuncu oynamak ister. Bu rekabette doğru ilkeleri ortaya koyarsanız başarılı oluyorsunuz. Transferi yönetim yapar, patron o çünkü. Hocanın fikirlerini alacaksın ama transfer yönetimin işi. Transfere karışıyorum ama karar vermiyorum. Talisca'yı tanımıyordum, söylediler bana izledim ve onay verdim. Mitrovic'i hiç canlı seyretmedim mesela, yönetim aldı. Mesela Mario Gomez'i bir çok oyuncu arasında yönetim söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Şenol  Güneş  Transfer  İçin  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER