ŞENOL GÜNEŞ, TAKIMIN EKSİĞİNİ AÇIKLADI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa ile 2-2'lik beraberliğin ardından yaptığı açıklamada, "Attığımız gollerden sonra tempoyu düşürdük. Eksikliğimiz buydu." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta açılışındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından Siyah-Beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirdi.
İşte Şenol Güneş'in maç sonu sözleri:
"GOLLERDEN SONRA TEMPOYU DÜŞÜRDÜK"
"Tamamen bizim kontrolümüzde olan bir oyun. Mutlaka kazanmalıydık. 2 kez öne geçtik. 2 şutu, 2 golü var. Rakibin ikinci yarı zaten atağı yok. 2-1'e de razı. Attığımız gollerden sonra tempoyu düşürdük. Eksikliğimiz buydu. Rakibin şansı da yardım etti.
"İKİNCİ GOL YAKIŞMADI"
İkinci gol yenilecek değil, yakışmayacak bir gol. Taç sonrası seken top, rakibe vurdurma ve gol. Yakışmadı. Baskı da yoktu. İlk yarıda atılan golü vuruş tekniği olarak kabul edebiliriz ama onu da vurdurmamak gerekiyordu. Oyun üstünlüğü skora yansımadı. Hak ettiğimiz 3 puanı alamadık."
YENİ TRANSFERLERİN PERFORMANSI...
"Yeni oyuncular, performans olarak istenilen seviyede değiller. Takıma adapte olmaya çalışıyorlar. Bu bir hizmet yarışı. Kime görev verilirse o işini yapacak. Şu ana kadar istenilen seviyede değiller. Onu görüyoruz."
Kaynak: haberinburada
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