ŞENOL GÜNEŞ, TAKIMDAKİ KAVGANIN HABER YAPILMASININ ARDINDAN TESİSLERİ BASINA KAPATTI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, soyunma odasında Caner ile Talisca'nın kavga ettikleri haberlerinden sonra tesisleri gazetecilere kapattı.
Şenol Güneş, Caner-Talisca kavgasından sonra basın mensuplarının tesislere girişini yasakladı.
Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçı sonrası Caner Erkin ile Talisca'nın kavgasının medyaya sızması ve olayın abartıldığını düşünmesi nedeniyle Ümraniye Nevzat Demir Tesislerini basına kapattı.
Tecrübeli hoca daha önce de herkesin gözü önünde tartışan Caner ve Cenk ile ilgili haber yapıldığı için medyaya tavır almıştı.
Kaynak: haberinburada
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