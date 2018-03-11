ŞENOL GÜNEŞ TAÇ ATIŞINI ENGELLEDİ, SAHA KENARI KARIŞTI
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın son dakikalarında Şenol Güneş'in taç atışını engellemesi üzerine saha kenarı karıştı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in uzatma anlarında yaptığı bir hareket maça damga vurdu.
SAHA KENARI KARIŞTI
Sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş, Anderson Talisca'nın 53. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak maçın uzatma anlarında Şenol Güneş, rakip takımın taç atışını hızlı kullanmasını engelleyince saha kenarı karıştı.
Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ahmet Oğuz yedek kulübesinin olduğu bölgeden hızlı şekilde taç atışını kullanarak Beşiktaş savunmasının dengesiz olduğu anı kullanmak istedi.
Ancak oyuncularına saha kenarından taktik veren Şenol Güneş'in kendisine ayrılan bölgenin dışına çıkarak taç atışına engel olması Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ı çileden çıkarttı.
"4. HAKEM AVUKATLIĞINI YAPIYOR"
Saha kenarında Şenol Güneş'e tepki gösteren Özat'ı dördüncü hakem sakinleştirdi. Konu hakkında açıklama yapan Özat, "Oyuncum taç atarken önüne geçti, çizgi ihlali yaptı. 4. hakeme söylüyorsun, sen de yapıyorsun diyor. Sanki avukatlığını yapıyor" dedi.
Özat sözlerini şu şekilde sonlandırdı; "Bunları söyleyince saygısız diyorlar. Orada net şekilde bilerek taç atan oyuncunun önünü kesme var. Bunu ben yapsam kıyamet kopar. İsmini zikretmek istemiyorum, benden başka teknik adamların da başına gelebilecek olaylar. Bu kişileri ilgilendirir camiaları değil. Ben 100 yıllık çınarlara laf söyleyecek durumda değilim. Kişiler arasındaki sorunlar, camiaları bağlamamalı."
ŞENOL GÜNEŞ: "SIKILDIM ARTIK"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ise düzenlediği basın toplantısında yaşanan olay sorulduğunda şu yanıtı verdi; "Benim görevim değil kimseye taç kullandırmamak. Ben Vagner'in geriye dönmemesini kabul edemiyorum, orada hücumda kaldı onunla uğraşıyordum. Başka pozisyonla ilgim yoktu. Bu tip dedikodular doğru değil, sıkıldım artık. Lafları başka yere taşımak doğru değil"
Kaynak: haberinburada
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